сегодня в 18:40

Спортсмены Мытищ триумфально выступили на первенстве ЦФО по пауэрлифтингу

С 21 по 24 ноября в Липецке прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по пауэрлифтингу. Спортсмены соревновались в дисциплинах «жим» и «жим классический». В этом году в состязаниях приняли участие более 300 атлетов из 17 регионов России, сообщает пресс-служба администрации округа.

Мытищинская спортивная школа «ЦДЮС» вновь подтвердила свой высокий уровень. Под руководством тренеров Николая Малова и Елизаветы Никитиной наши спортсмены заняли высокие места.

На чемпионате ЦФО золотую медаль выиграла Ксения Петрякова, серебряную — Ульяна Суслова.

На первенстве среди спортсменов 14-18 лет мытищинские атлеты также показали отличные результаты. Владимир Константинов и Ксения Петрякова стали победителями в дисциплине «жим классический». Елизавета Щипанова завоевала золото в обеих дисциплинах и выиграла абсолютное первенство.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая неоднократно отмечала результаты воспитанников отделения единоборств спортивной школы «ЦДЮС» и пожелала им успехов на первенстве России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.