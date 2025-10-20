сегодня в 14:36

Спортсмены Лобни завоевали призовые места на традиционном турнире по карате

Воспитанники двух лобненских спортивных секций: «Школа карате Кобудо Тацудзин» и клуб «Мастер», приняли участие в традиционном межрегиональном турнире по карате «Звезды Столицы», собравшем более 500 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе состязаний ребята из Лобни показали высокий уровень мастерства и завоевали призовые места турнира в категории кумите.

Так, спортсмены из «Школы карате Кобуду Тацудзин» привезли 5 наград:

Милана Ли (д 8-9 лет, до 27 кг) и Дахир Гербеков (м 10-11 лет, до 39 кг) завоевали вторые места состязаний;

Анастасия Булгакова (д 6-7 лет, свыше 27 кг, кат В), Анна Величко (д 8-9 лет, до 30 кг) и Роман Дмитриенко (м 12-13 лет, до 40 кг) получили бронзовые медали.

Воспитанники клуба «Мастер» показали следующие результаты:

Есения Василькова (д 6-7 лет, +25 кг), Артур Иорданян (м 6-7 лет, +25 кг) и София Попп (д 8-9 лет, +30 кг) заняли первые места соревнований;

София Лучникова (д 6-7 лет, -25 кг) завоевала второе место;

Бронзовые медали соревнований получили Варвара Куплинова (д 8-9 лет, -25 кг), Александра Борисова (д 8-9 лет, -30 кг), Глеб Куплинов (м 10-11 лет, -30 кг), Владимир Сибилев (юноши 14-15 лет, +55 кг) и Матвей Куплинов (юниоры 16-17 лет, +86 кг).

Организаторы мероприятия подчеркнули, что эти соревнования предоставляют отличную возможность для начинающих приобрести опыт и поздравили юных спортсменов и их тренеров с достижениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.