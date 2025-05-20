Спортсмены Лобни стали призерами Всероссийских соревнований

16–18 мая прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На состязаниях город Лобню представляли восемь спортсменов — воспитанники спортивной школы «Академия спорта» под руководством наставника — Эдуарда Манучаряна, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эдуард Арменович — мастер спорта по дзюдо и самбо, чемпион и призёр Южного федерального округа, победитель и призер первенств России и Европы.

По итогу соревнований бронзовые медали завоевали спортсмены Давид Саруханян (46 кг) и Даниел Митаишвили (50 кг). Микаел Кочарян (66 кг) и Саркис Мартиросян (46 кг) заняли пятые места на состязаниях в своих весовых категориях.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают как бюджетные, так и платные секции по различным направлениям. Также сейчас на территории муниципалитета строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Завершить строительство планируется в конце 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.