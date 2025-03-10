Спортсмены Лобни стали призерами соревнований по тхэквондо

В Республике Карачаево-Черкесия прошли Всероссийские соревнования на «Кубок президента союза тхэквондо России», где спортсмен из Лобни вошел в тройку лучших, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир собрал около 400 спортсменов из 34 регионов России. Сильнейшие атлеты страны — юниоры и взрослые — боролись за путевку на первенство и чемпионат России.

В результате упорной борьбы лобненец Михаил Вознюков занял третье место.

Кроме того, в Подмосковье прошло первенство Центрального федерального округа среди юниоров и юниорок до 21 года, где лобненские спортсмены завоевали призовые места.

Лобненцы показали отличную подготовку, в результате чего Мария Масенкова стала вице-чемпионкой в весовой категории до 62 кг, Юрий Должиков — бронзовым призером в весовой категории до 63 кг.

Организаторы соревнований поздравили спортсменов, тренеров и родителей с отличным результатом и пожелали новых побед на будущих турнирах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.