Спортсмены Лобни стали призерами чемпионата Центрального федерального округа
Фото - © Администрация г.о. Лобня
Спортсмены центра боевых искусств «Молодая гвардия» городского округа Лобня приняли участие в чемпионате и первенстве Центрального федерального округа, а также в межрегиональном фестивале по тхэквондо ИТФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Соревнования состоялись в Владимире. Спортсмены из Лобни показали отличную подготовку. В упорной борьбе места распределились следующим образом:
1 место:
- Заррух Абдулложонов — спарринг;
- Заррух Абдулложонов — туль;
- Евгения Соловьева — спарринг;
- Полина Белугина — спарринг;
- Валерия Саакян — спарринг.
2 место:
- Руслан Ким — командный спарринг;
- Сергей Шайдулин — спарринг.
3 место:
- Софья Киселева — спарринг;
- Олег Долгерт — спарринг.
Организаторы соревнований поздравили спортсменов, их родителей и тренеров с заслуженной победой, пожелали достижения новых высот.
В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работает 18 бюджетных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.