Спортсмены Лобни стали призерами чемпионата Центрального федерального округа

сегодня в 18:47

Спортсмены центра боевых искусств «Молодая гвардия» городского округа Лобня приняли участие в чемпионате и первенстве Центрального федерального округа, а также в межрегиональном фестивале по тхэквондо ИТФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования состоялись в Владимире. Спортсмены из Лобни показали отличную подготовку. В упорной борьбе места распределились следующим образом:

1 место:

Заррух Абдулложонов — спарринг;

Заррух Абдулложонов — туль;

Евгения Соловьева — спарринг;

Полина Белугина — спарринг;

Валерия Саакян — спарринг.

2 место:

Руслан Ким — командный спарринг;

Сергей Шайдулин — спарринг.

3 место:

Софья Киселева — спарринг;

Олег Долгерт — спарринг.

Организаторы соревнований поздравили спортсменов, их родителей и тренеров с заслуженной победой, пожелали достижения новых высот.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работает 18 бюджетных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.