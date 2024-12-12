Спортсмены Лобни стали бронзовыми призерами первенства России по баскетболу

сегодня в 16:05

Учащиеся лицея «Авиатика» Лобни стали призерами 1 раунда полуфинала Всероссийских соревнований по баскетболу среди юношей до 14 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первенство России проходило в городе Салават республики Башкортостан. За выход в следующий этап боролись команды из Москвы, Перми, Самары, Иркутска, Волжского и Московской области.

По итогам соревнований команда баскетбольного клуба «Лобня» под руководством тренеров Андрея Коханчика и Алексея Шаруденко заняла третье место, тем самым обеспечив выход в следующий этап.

Лучшим игроком команды признан Арсений Семенихин.

Георгий Шаруденко вошел в пятерку лучших игроков турнира.

Организаторы соревнований поздравили спортсменов, тренерский состав и пожелали новых побед.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают 18 бюджетных секций, развивается спортивная инфраструктура.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.