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Спортсмены Люберец завоевали серебряную медаль на первенстве по баскетболу

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» городского округа Люберцы заняли второе место на первенстве Московской области по баскетболу сезона 2024/25 годов среди команд юношей 2013 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первенство Московской области по баскетболу среди команд юношей сезона 2024/25 годов завершилось «Финалом четырех». Он состоялся в г. Мытищи.

«Команда юношей спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» вышла в полуфинал и провела победную встречу с командой из Мытищ. В финале, в напряженной борьбе с баскетболистами из Химок, ребята уступили соперникам. Поздравляю ребят и тренера Руслана Кирильчатенко с отличным результатом», — отметил глава городского округа Владимир Волков.

Он уточнил, что в символическую пятерку турнира вошел воспитанник люберецкой баскетбольной школы Роман Молчанов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.