Спортсмены Люберец завоевали две бронзы на турнире по греко-римской борьбе

Две бронзовые медали завоевали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы на турнире по греко-римской борьбе. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

В городе Калязин Тверской области прошёл XXXII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Малая Россия». В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 25 регионов страны.

«Городской округ Люберцы на турнире представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва, которые заняли сразу два призовых места. В весовой категории до 35 кг бронзовую медаль завоевал Мухаммад Салиев, в категории до 110 кг третье место занял Филипп Григорьев», — отметил Владимир Волков.

Он уточнил, что тренерами люберецких спортсменов являются Игорь Калинин, Сергей Желтухин и Сергей Жиленков.

«Поздравляю спортсменов и их наставников с отличным результатом. Желаю ребятам и тренерам новых спортивных побед», — добавил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.