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Спортсмены Люберец завоевали бронзовую медаль на первенстве по баскетболу

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» городского округа Люберцы заняли третье место на первенстве Московской области по баскетболу сезона 2024/25 годов среди команд юношей 2014 года рождения и моложе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первенство Московской области по баскетболу среди команд юношей сезона 2024/25 годов завершилось «Финалом четырех». Он состоялся в г. Дзержинский.

«В полуфинале воспитанники СШОР «Спартак» городского округа Люберцы уступили соперникам из Мытищ. В игре за третье место люберецким баскетболистам противостояла команда из города Химки. В упорной борьбе наши спортсмены одержали победу и завоевали бронзовые медали первенства. По итогам всего сезона команда заняла почетное третье место. В символическую пятерку «Финала четырех» вошел представитель Люберец — Мирон Логинов», — отмечается в сообщении.

В комитете по физической культуре и спорту уточнили, что тренирует бронзовых призеров Юрий Гамбург.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.