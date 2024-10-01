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Спортсмены Люберец взяли на областном первенстве по кекусинкай карате 4 медали

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец завоевали 4 медали на первенство по кекусинкай карате. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Волков.

В селе Молоково состоялось открытое первенство по кёкусинкай карате «Звезда Подмосковья». В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов.

«Воспитанники нашей школы олимпийского резерва показали как всегда достойные результаты. Первые места заняли Камо Нерсесян, Арсен Нерсесян, Святослав Порунов, второе — у Матвея Ковальчука. Поздравляем люберецких спортсменов и тренера Виталия Вартанова, желаем дальнейших успехов в спорте и побед», — отметил Волков.

Кекусинкай карате — стиль карате, сформировавшийся в 1950-х годах в Японии в противовес традиционным стилям, его особенности — бой в стойке с полным контактом без защитного снаряжения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.