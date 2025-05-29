Спортсмены Котельников вошли в топ-5 лучших на соревнованиях по рукопашному бою

С 15 по 18 мая в городе Липецк прошли Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек 12–17 лет на призы ДОСААФ России. Дворец Спорта «Атлант» принял более 250 спортсменов из 24 регионов страны. Два спортсмена спортшколы «Котельники» в составе сборной Подмосковья боролись за призы турнира. В результате квалификационных схваток Арсений Гаратов и Матвей Капсамун вышли в полуфинальную стадию соревнований, сообщает пресс-служба администрации округа.

Арсений Гаратов впервые принимал участие в соревнованиях такого высокого уровня, выиграв два боя у спортсменов из Калининграда и Мордовии, уступил сопернику за выход в финал и занял 5 место. Также 5 место занял и Матвей Капсамун.

«Это очень хороший результат для соревнований такого уровня», — рассказал наставник котельниковских спортсменов Владимир Викторович Арешкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.