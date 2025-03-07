Спортсмены Королева выиграли международный турнир по голболу в Узбекистане

Воспитанники спортивной адаптивной школы «Наш Мир» Алексей Шипилов, Александр Виноградов и Данил Нестеров в составе сборной Московской области по гандболу выиграли международный турнир, одолев в полуфинале команду Узбекистана со счетом 15:7, а в финале в напряженной борьбе обыграли хозяев турнира — команду Ташкента, со счетом 10:9. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Все игры проходили в напряжении. На этом турнире мы выступали с нашим самым молодым спортсменом в составе, для которого это были первые серьезные международные соревнования. Кубок Хакима Ташкента стал отличным турниром для подготовки к скорым всероссийским соревнованиям, к первенству и чемпионату России», — сказал игрок сборной Московской области Александр Виноградов.

Подмосковный коллектив спортсменов был единственной российской командой на турнире. Сборная Подмосковья выступала в Узбекистане под российским флагом, а на торжественной церемонии награждения в честь победителей турнира звучал гимн Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.