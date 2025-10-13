Спортсмены из Жуковского заняли призовые места на Московских областных соревнованиях по боксу
Фото - © Центр единоборств Жуковский
12 октября завершился четырехдневный ежегодный открытый кубок городского округа Электросталь по боксу, посвященный памяти основателя города Н. А. Второва. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Спортсмены соревновались в трех возрастных категориях: младшие юноши — 2012-2011 гг., старшие юноши — 2010-2009 гг. и юниоры 2008-2007 гг.
Центр единоборств Жуковский представляли 6 спортсменов, трое из которых стали бронзовыми призерами: Рузманов Евгений — 2012 г. 44 кг., Савватеев Тимофей — 2011 г. 54 кг. и Иванников Александр — 2009 г. 80+ кг.
11 октября в городском округе Раменское прошел турнир по боксу «Первый старт». Центр единоборств Жуковский представляли 2 бойца: Дмитриев Игнат (2012 г., 70 кг.), который в дебютном бою показал потенциал и бойцовский характер, а также Горбачев Александр (2010 г., 60 кг.), одержавший уверенную победу.