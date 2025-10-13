Спортсмены из Жуковского заняли призовые места на Московских областных соревнованиях по боксу

12 октября завершился четырехдневный ежегодный открытый кубок городского округа Электросталь по боксу, посвященный памяти основателя города Н. А. Второва. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Спортсмены соревновались в трех возрастных категориях: младшие юноши — 2012-2011 гг., старшие юноши — 2010-2009 гг. и юниоры 2008-2007 гг.

Центр единоборств Жуковский представляли 6 спортсменов, трое из которых стали бронзовыми призерами: Рузманов Евгений — 2012 г. 44 кг., Савватеев Тимофей — 2011 г. 54 кг. и Иванников Александр — 2009 г. 80+ кг.

11 октября в городском округе Раменское прошел турнир по боксу «Первый старт». Центр единоборств Жуковский представляли 2 бойца: Дмитриев Игнат (2012 г., 70 кг.), который в дебютном бою показал потенциал и бойцовский характер, а также Горбачев Александр (2010 г., 60 кг.), одержавший уверенную победу.