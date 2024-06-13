Легкоатлеты из Зарайска показали хорошие результаты на соревнованиях

Спортсмены из детско-юношеской спортивной школы городского округа Зарайск приняли участие в первенстве Подмосковья. Иван Кулешов, Арсений Матвеев и Никита Холостых бежали дистанции 400 и 800 метров, улучшив свои прежние показатели. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Милана Чирва, Максим Павлуткин (тренер — А. А. Файкин), Юрий Панин, Роман Чикида, Всеволод Бобров и Валерия Шмонова соревновались на дистанциях 100 и 200 метров. Они подтвердили свои спортивные разряды и также улучшили свои результаты.

Коллектив нашей школы продемонстрировал отличную командную работу и дружескую поддержку на соревнованиях. Благодаря этому спортсмены могут достигать лучших результатов и развиваться как профессионалы. Тренерская работа также заслуживает высокой оценки, ведь именно благодаря профессионализму тренеров спортсмены достигают новых высот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.