Спортсмены из Серпухова отличились на областных соревнованиях

В городе Руза 13 октября прошли Московские областные соревнования по плаванию RUZA CUP «Руза осенняя» 5 этап. В них приняли участие более 1000 спортсменов, в том числе из городского округа Серпухов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отличные результаты показали воспитанники и выпускники Спортивной школы «Звезда».

Иван Гуров (тренер О. В. Семенова) завоевал золото на дистанции 100 метров вольным стилем и впервые выполнил 1 спортивный разряд. Александра Семичаснова впервые выполнила 1 спортивный разряд. Владимир Зуйкин (тренер И. Е. Модина) завоевал два серебра на дистанциях 100 м на спине и 50 м баттерфляем, а также бронзу на дистанции 200 м на спине.

Артем Кожихов (тренер И. Е. Модина) завоевал серебро на дистанции 100 м брассом.

Владимир Цуканов (тренер И. Е. Модина) завоевал бронзу (дистанция 100 м брассом).

Золотые медали завоевали Михаил Семенов и Тимофей Хмылов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.