сегодня в 17:29

Спортсмены из Рузы завоевали золото и серебро на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо

Всероссийские соревнования по тхэквондо ВТФ «Янтарный Кубок» прошли с 19 по 22 сентября в городе Светлогорске Калининградской области. Турнир собрал 275 спортсменов из 26 субъектов Российской Федерации. Рузский муниципальный округ был представлен спортсменами из местной спортивной школы «Руза». На соревнованиях выступили воспитанники школы, показавшие высокий уровень подготовки, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Руза.

Блестящие результаты продемонстрировали наши спортсмены. Матвей Лебедев завоевал золотую медаль в весовой категории 78+ кг, а Людмила Гостенкова стала серебряным призером в категории 59 кг.

Соревнования проходили среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок 15-17 лет, а также юношей и девушек 12-14 лет. Турнир стал важным этапом в спортивной карьере участников.

Успехи спортсменов — это результат упорных тренировок и таланта тренеров. Эти достижения особенно значимы в контексте реализации муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта в Рузском муниципальном округе.

Мероприятие прошло в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», что подчеркивает важность поддержки спортивных инициатив на государственном уровне.

«Поздравляю спортсменов с достойным выступлением и желаю дальнейших успехов!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.