Спортсмены из РФ выиграли 13 медалей на Российско-китайских играх

В Южно-Сахалинске продолжаются Российско-китайские молодежные зимние игры. Второй соревновательный день принес отечественным атлетам впечатляющий результат — 37 медалей разного достоинства, включая 13 золотых, пишет ТАСС .

Особенно успешно россияне выступили в двух дисциплинах, где никому не оставили шансов. На трассах горнолыжного спорта триумфаторами стали Иванушко Виктория и Зиновьев Иван, следом за ними расположились Ахтанина и Лебедев, замкнули тройку призеров Болдырева и Зарубин.

Фристайл также принес богатый медальный урожай — здесь отличились Шеляпин, оформивший золотой дубль, а также Брюханова и Данильченко, завоевавшие высшие награды. Серебряные медали достались дважды Логинову, а также Семенюк и Брюхановой. Бронзу в этой дисциплине получили Рафиков, взявший две награды, Данильченко и Гедрович.

Всего в этот день было разыграно 13 комплектов наград, значительная часть которых досталась российской сборной.

На соревнованиях в одиночном фигурном катании среди мужчин пьедестал возглавил Вадим Воронов, вторым стал Никита Сарновский, а третье место досталось Эдуарду Каратыняну. Помимо мужского одиночного катания, медали также разыграли в женском одиночном катании, танцевальных дуэтах и парном катании.

Успешно выступили и представители других зимних дисциплин. В состязаниях по прыжкам с трамплина на лыжах высшую награду получил Игнатий Мухин, серебряную медаль — Иван Козлов, а бронзовые награды достались Денису Гону и Валерии Римденок.

Отличились и сноубордисты: чемпионами стали Илья Хуртин и Мария Травиничева, серебряные медали завоевали Дмитрий Подольский и Яна Ульянова, а бронзовую награду получила Татьяна Зубакина.

Завершатся российско-китайские соревнования 13 января. Эти Игры собрали равное количество участников от обеих стран — по 112 атлетов. На данный момент РФ значительно опережает КНР: 43 медали против пяти.