сегодня в 20:24

Спортсмены из Раменского примут участие в детской баскетбольной лиге

Четыре команды от Раменской федерации баскетбола примут участие в детской баскетбольной лиге Спартак «JUNIOR». Баскетболисты выступят в возрастных категориях 9-10 лет, 11-12 лет (две команды) и 13-14 лет, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Игры первого тура стартуют 24 ноября в Люберцах. В этот день раменские спортсмены проведут три матча:

10:40 Спартак «JUNIOR» ФОК «Спартак» — «РамФБ-1», 11-12 лет;

11:50 Спартак «JUNIOR» 26 школа — «РамФБ-2», 11-12 лет;

13:00 Спартак «JUNIOR» ФОК «Спартак» — «РамФБ», 13-14 лет.

Баскетбольная лига Спартак «Junior» — это четыре дивизиона для игроков разных возрастов. Игры будут проходить в течение пяти игровых дней по воскресеньям. Все матчи будут судить квалифицированные судьи, соревнования проводятся согласно официальным правилам Международной федерации баскетбола. В каждой команде будет отмечен лучший игрок турнира. Призеры лиги получат памятные подарки и призы.

Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Спартак» по адресу г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 348.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.