Спортсмены из Подольска заняли призовые места по легкой атлетике

В Краснодаре продолжается первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. Во второй день соревнований спортсмены из г. о. Подольск принесли в «копилку» сборной команды Московской области еще 4 медали. Об этом сообщает администрация округа.

За 2 соревновательных дня атлеты Подмосковья завоевали 7 медалей, 5 из которых у спортсменов из Подольска.



Злата Магницкая — 200 м, 24.85.

Павел Ларин — прыжок в высоту, 189 см.

Святослав Кудякин — прыжок в длину, 668 см.

Артем Аксенов — прыжок в длину, 664 см.

Завтра в Краснодаре заключительный день соревнований.

Еще одна золотая медаль на первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет в заключительный день соревнований в Краснодаре.

Злата Магницкая в составе эстафетной команды Московской области 4×100 м — 47.64 сек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.