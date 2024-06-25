Спортсмены из Подольска заняли призовые места по легкой атлетике
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В Краснодаре продолжается первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. Во второй день соревнований спортсмены из г. о. Подольск принесли в «копилку» сборной команды Московской области еще 4 медали. Об этом сообщает администрация округа.
За 2 соревновательных дня атлеты Подмосковья завоевали 7 медалей, 5 из которых у спортсменов из Подольска.
Злата Магницкая — 200 м, 24.85.
Павел Ларин — прыжок в высоту, 189 см.
Святослав Кудякин — прыжок в длину, 668 см.
Артем Аксенов — прыжок в длину, 664 см.
Завтра в Краснодаре заключительный день соревнований.
Еще одна золотая медаль на первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет в заключительный день соревнований в Краснодаре.
Злата Магницкая в составе эстафетной команды Московской области 4×100 м — 47.64 сек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.