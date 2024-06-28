Спортсмены из Подольска показали отличные результаты по пляжному волейболу
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С 22 по 23 июня в Домодедове прошли соревнования 2-го этапа первенства Московской области по пляжному волейболу. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Спортсмены СШОР «Пахра» участвовали в трех возрастных категориях и показали следующие результаты:
Среди юношей 2006–2007 г.р: Попов Тимофей — Криволапов Роман (г.о. Подольск, тр. Парфенов Н.Г.); Лукаш Михаил-Орлов Алексей (г.о. Подольск, тр. Семышев А.К.).
Среди юношей 2008–2009 г.р: Александров Михаил — Стародубцев Никита (г.о. Подольск, тр. Семышев А.К.); Лосев Тихон — Бегеулов Марк (Дубна /Подольск, тр. Семышев А.К.) Обиюх Никита — Колин Владимир (г.о. Подольск, тр. Семышев А.К.).
Среди юношей 2010–2011 г.р: Тимошин Егор / Нагорный Артем (г.о. Подольск, тр. Парфенов Н.Г.). Рындин Лев / Казаков Владислав (г.о. Подольск, тр. Парфенов Н.Г.).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.