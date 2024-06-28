сегодня в 15:43

Спортсмены из Подольска показали отличные результаты по пляжному волейболу

С 22 по 23 июня в Домодедове прошли соревнования 2-го этапа первенства Московской области по пляжному волейболу. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.