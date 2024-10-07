Спортсмены из Подмосковья завоевали бронзу на кубке федерации керлинга РФ

Подмосковный дуэт завоевал «бронзу» на Кубке федерации керлинга России. Кубок федерации керлинга России среди профессионалов в дисциплине «смешанные пары» 2024 года проходил со 2 по 6 октября 2024 года в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Тандем Александра Еремина и Анастасии Мищенко стал третьим в рамках турнира в дисциплине «смешанные пары». Победителями в этой категории стал дуэт спортсменов из Санкт-Петербурга и Новосибирска, а второе место заняла пара из Санкт-Петербурга. По регламенту турнира команды играли по круговой системе.

В соревнованиях приняли участие восемь команд из Иркутской области, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Московской области, Новосибирской области.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.