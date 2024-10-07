Спортсмены из Подмосковья завоевали бронзу на кубке федерации керлинга РФ
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Подмосковный дуэт завоевал «бронзу» на Кубке федерации керлинга России. Кубок федерации керлинга России среди профессионалов в дисциплине «смешанные пары» 2024 года проходил со 2 по 6 октября 2024 года в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Тандем Александра Еремина и Анастасии Мищенко стал третьим в рамках турнира в дисциплине «смешанные пары». Победителями в этой категории стал дуэт спортсменов из Санкт-Петербурга и Новосибирска, а второе место заняла пара из Санкт-Петербурга. По регламенту турнира команды играли по круговой системе.
В соревнованиях приняли участие восемь команд из Иркутской области, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Московской области, Новосибирской области.
Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.
«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.