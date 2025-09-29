Спортсмены из Подмосковья стали чемпионами РФ по парашютному спорту

​Парашютисты из Подмосковья удостоились одной золотой и одной серебряной медали на чемпионат России по парашютному спорту в Коломне, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представители Подмосковья боролись за медали в двух дисциплинах: фристайл и купольная акробатика-перестроение. По итогам соревнований в разделе «фристайл» Евгений Боровик и Валерий Коннов заняли первое место. Также в разделе «купольная акробатика-перестроение» обладателями серебряных наград национального чемпионата удалось стать Ивану Карпухину, Денису Костину, Александру Андрийчуку и Сергею Кулакову.

​Парашютисты Московской области представляют региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта.

​Чемпионат России по парашютному спорту состоялся в городе Коломна на базе аэроклуба «Аэроград Коломна» на аэродроме «Коробчеево».

Турнир считается самым значимым событием года в парашютном спорте. В нем приняли участие свыше 200 спортсменов из всех регионов России. Парашютисты соревновались в вигсьют-акробатике, групповой акробатике, включая составы до 16 участников, а также в артистическихдисциплинах. Судьи учитывали количество и сложность построенных парашютистами фигур за конкретное время. Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

