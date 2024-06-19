Спортсмены из Павловского Посада принимают участие во Всероссийских сборах в Челябинске, передает пресс-служба администрации городского округа.

С 17 по 21 июня в Челябинске проходят сборы Российской Федерации баскетбола среди юношей 2010 г. р.

Среди 24 игроков всего четверо ребят оказались из Московской области, а двое из них баскетболисты Спортивной школы Павловского Посада. Кирилл Вихрев и Алексей Самарин благодаря высоким достижениям в спорте удостоились чести принять участие на сборах такого высокого уровня.

Ребята тренируются в отделении баскетбола Спортивной школы Павловского Посада под руководством тренера Ивана Александровича Чернышова. Напомним, что в мае 2023 г. команда юношей 2010 г. р. стали победителями Первенства России. В текущем году в Краснодаре в Финале Первенства России по баскетболу среди юношей 2010 г. р. павловопосадская команда в упорной борьбе завоевала бронзовые медали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей регионе.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.