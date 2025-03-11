Спортсмены из Павловского Посада одержали победу на соревнованиях по хоккею

В Павловском Посаде состоялась первая игра спортивных соревнований Московской области «Кубок ФХМО 2025». Ледовая арена им. А. Н. Петрусевой принимала гостей из соседних городов, сообщает персс-служба администрации горокруга.

Павловопосадская команда «Тигры» стали одержала победу в игре со своими сверстниками 2012–2013 годов рождения из хоккейного клуба «Спартак».

В первом периоде «Тигры» лидировали со счетом 3:1. Второй период был более эмоциональный, соперник всеми силами пытался сравнять счет и выйти вперед, но это было не просто. Третий период ознаменовался красивой и уверенной игрой наших хоккеистов. Итог встречи 9:5 в пользу спортсменов из Павловского Посада.

Первая игра новых соревнований для «Тигров» из Павловского Посада принесла первую победу в копилку команды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.