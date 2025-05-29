Спортсмены из Ногинска заняли призовые места на слете ориентировщиков

В Москве проводились Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Слет ориентировщиков — 2025». Богородский округ представляли 14 спортсменов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Три дня соревнующиеся боролись в таких дисциплинах, как кросс- классика и кросс- лонг.

Богородский округ представляли 14 спортсменов-ориентировщиков.

В дисциплине «кросс эстафета 2 человека» в составе сборной команды Московской области 3 место заняли: в группе М18 — Иван Похвалинский из г. Ногинск и в группе М12 Иван Копотков также из Ногинска.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.