Спортсмены из Лобни завоевали три медали на турнире в Москве

Тхэквондисты из Лобни 26 апреля завоевали три медали на турнире «Кубок Беркута» в Москве. Команда центра боевых искусств «Молодая гвардия» успешно выступила в соревнованиях с участием спортсменов из нескольких регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир по тхэквондо «Кубок Беркута» прошел в Москве 26 апреля. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Москвы, Московской, Владимирской, Тверской, Тульской и других областей. Конкуренция была высокой, поскольку на площадку вышли представители разных региональных школ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.