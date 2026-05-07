Спортсмены из Лобни завоевали две бронзы первенства ЦФО

Тхэквондисты из Лобни выиграли две бронзовые медали на первенстве Центрального федерального округа среди юношей и девушек 12–14 лет, которое прошло 4–5 мая в Рязани, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из 14 регионов России. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам из Лобни стали призерами турнира.

Ева Лим завоевала бронзу в весовой категории до 59 кг среди девочек, а Богдан Немченко занял третье место среди мальчиков в категории до 49 кг. Спортсмены тренируются под руководством Евгения Лима и Сергея Сало.

«Ребята технично и уверенно провели свои поединки, несмотря на высокую конкуренцию. Эти бронзовые медали — хороший шаг к новым победам. Будем и дальше работать над улучшением результатов», — прокомментировали тренеры.

В апреле 2026 года на первенстве Московской области Богдан завоевал золото, а Ева стала бронзовым призером. Тхэквондо остается одним из самых популярных видов спорта в Лобне, а местные спортсмены регулярно поднимаются на пьедестал соревнований разного уровня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.