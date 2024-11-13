Спортсмены из Ленинского округа взяли 13 золотых медалей на Первенстве по дзюдо

Во Дворце спорта «Видное» состоялось традиционное Первенство Ленинского городского округа среди юношей и девушек по дзюдо, посвященное памяти погибшего при исполнении служебного долга в специальной военной операции командира штурмового отряда Дмитрия Зернова. По итогам соревнований в общекомандном зачете, спортсмены из муниципалитета стали первыми. Сборная Ленинского городского округа завоевала более 30 медалей различного достоинства, где 13 из них — золотые, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Наши воспитанники блестяще представили округ, продемонстрировав невероятные усилия и талант. Мы гордимся каждым из вас. Такой показатель — это результат упорных тренировок и командной работы. Сегодня вы показали все, на что способны и что значит быть командой», — приводятся в сообщении слова организатора Первенства, председателя федерации дзюдо и самбо Ленинского городского округа Гаджимурада Гаджимурадова.

В пресс-службе рассказали, что эти соревнования собрали свыше 300 спортсменов из Москвы, Рязани, Твери и Владимирской области в возрасте от 9 до 12 лет. Все победители были награждены медалями, грамотами и кубками.

«Эти соревнования являлись не только спортивным событием, но и данью уважения человеку, внесшему значительный вклад в развитие детско-юношеского спорта нашего округа, настоящему герою и защитнику Родины. Юные спортсмены смогли проявить себя и вдохновиться примером мужества и стойкости Дмитрия Зернова», — добавил почетный гость соревнований, депутат Совета Депутатов Дмитрий Банченко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.