Спортсмены из Королева завоевали медали на международном турнире по киокусинкай

Спортсмены школы олимпийского резерва «Металлист» и клуба «Монолит» из Королева стали призерами 34-го Мемориала памяти Андрея Якутова по киокусинкай. Международный турнир прошел со 2 по 5 октября в Новосибирске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

34-й Мемориал памяти Андрея Якутова прошел на площадке Регионального центра волейбола «Локомотив-Арена» в Новосибирске. Соревнования собрали более 1300 участников из 34 субъектов России и 16 стран. Юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины выступали в разных весовых категориях, а также в дисциплине ката.

Королев представили 12 спортсменов школы олимпийского резерва «Металлист» и спортивного клуба «Монолит».

Серебряными призерами стали Ксения Щежина, Русалина Халибекова и Рузалина Халибекова.

Бронзу завоевали Ксения Щежина, Милана Пигулевская, Павел Подгородетский, Анастасия Москаленко, Станислава Косова, Рузалина Халибекова, Ульяна Москаленко и Русалина Халибекова.

Наставники спортсменов — Максим Горланов, Александр Щежин и Александр Деревянко.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.