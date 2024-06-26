Спортсмены из Химок завоевали золото в турнире по автокроссу

Пилоты из городского округа Химки стали чемпионами Москвы и Московской области по автокроссу. Воспитанники дома юных техников «Интеграл» завоевали две золотые и бронзовую медали. Турнир проводился в рамках кубка Kramar Motorsport. Об этом сообщает администрация округа.

По итогам заездов золотые медали вручили паре гонщиков Кириллу Барбакову и Семену Воронову. Ребята стали лидерами в стартах на машинах «Юниор Калина» и Д3-250. Бронзу соревнований завоевал Дмитрий Крючков на Д3-мини. В общем зачете команда имени Евгения Родионова Химок под руководством тренера Андрея Куропаткина стала серебряным призером соревнований

Всего в Кубке Kramar Motorsport приняли участие более 60 пилотов. Юные спортсмены боролись на шести классах машин: ДЗ-мини, ДЗ-250, ДЗ-450, Д2-Юниор Калина, ДЗ-спринт и Супер 1600.

Ранее ребята заняли первое и третье места Кубка Kramar Motorsport. Две победы в классах Д3-250 и Д2-Юниор одержали Илья Курганов и Кирилл Барбаков. Также в классе Д3-Мини бронзовую медаль завоевал Матвей Емельянов. Автогонщики из разных регионов России соревновались на грунтовом кольцевом треке в нескольких зачетных классах гоночных машин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.