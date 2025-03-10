Спортсмены из Химок взяли серебро первенства Подмосковья по футзалу

От спортивной школы города Химки выступили четыре команды. Серебряные медали завоевали три из них — спортсмены 2011, 2012 и 2013 годов рождения. Заключительные матчи провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный».

В Химках уделяют особое внимание спорту. В городе регулярно проводят спортивные состязания, турниры и эстафеты. Спортивные школы и комплексы оснащены специальным оборудованием. Спортсмены принимают участие в соревнованиях и конкурсах российского и международного масштаба.

За последние 10 лет в Химках открыли 18 новых спорткомплексов, а спортсмены завоевали более 19 тысяч медалей. В этом году в городе реконструировали два старейших спорткомплекса — «Юность» в Сходне и «Родина» в Старых Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.