Спортсмены из Химок взяли серебро первенства Подмосковья по футзалу
Фото - © Администрация Химки г.о.
Воспитанники спортивной школы «Виктория» представили Химки на первенстве Московской области по мини-футболу (футзалу). Химчане стали серебряными призерами, сообщает пресс-служба администрации округа.
От спортивной школы города Химки выступили четыре команды. Серебряные медали завоевали три из них — спортсмены 2011, 2012 и 2013 годов рождения. Заключительные матчи провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный».
В Химках уделяют особое внимание спорту. В городе регулярно проводят спортивные состязания, турниры и эстафеты. Спортивные школы и комплексы оснащены специальным оборудованием. Спортсмены принимают участие в соревнованиях и конкурсах российского и международного масштаба.
За последние 10 лет в Химках открыли 18 новых спорткомплексов, а спортсмены завоевали более 19 тысяч медалей. В этом году в городе реконструировали два старейших спорткомплекса — «Юность» в Сходне и «Родина» в Старых Химках.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.