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Спортсмены из Химок стали призерами соревнований по авиамодельному спорту

В городском округе Химки провели межрегиональные соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей F-2D памяти Валентина Петровича Глушко. Местный кордодром собрал 57 лучших экипажей из 11 регионов страны. В числе призеров — воспитанники химкинского дома юных техников «Интеграл». Об этом сообщает администрация округа.

Так, в зачете среди юниоров химчанам удалось завоевать два призовых места — второе место занял Давид Абрамов, а третье — Константин Кошев. В зачете среди взрослых спортсменов третье место у Даниила Кривенко и Давида Абрамова. Кроме того, коллектив ДЮТ «Интеграл» стал серебряным призером командного зачета соревнований.

«Эти соревнования собрали лучших спортсменов из разных уголков нашей страны. Большая гордость берет за наших! Местные ребята крайне достойно проявили себя и отстояли честь нашего округа! Поздравляю парней с заслуженными наградами и желаю им достижения новых спортивных высот», — отметил депутат муниципального совета депутатов Владимир Суслов.

Соревнования подобного масштаба проводят в Химках ежегодно. На этот раз состязание посвятили памяти академика, главного конструктора Научно-производственного объединения «Энергомаш» Валентина Глушко. Предприятие поддерживает материально-техническую базу «Интеграла», оказывает спонсорскую помощь и курирует подобные мероприятия.

Ранее воспитанники дома юных техников «Интеграл» имени академика Грушина городского округа Химки трижды стали бронзовыми призерами Всероссийского турнира по авиамодельному спорту в Тольятти. Соревнования прошли в классе моделей воздушного боя F-2D. Участие приняли 60 экипажей со всей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.