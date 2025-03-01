Спортсмены из Химок стали победителями «Кубка Дракона» по айкидо в Москве

В Москве провели открытый турнир по айкидо «Кубок Дракона». За звание лучших поборолись более 180 спортсменов из Москвы, Подмосковья, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областей. Воспитанники спортивной школы имени А. П. Горелова в Химках стали обладателями сразу нескольких дисциплин, сообщает пресс-служба администрации округа.

В возрастной категории 7-9 лет в дисциплине «Танто рандори тай сабаки» золотую медаль завоевал Александр Собесский, победу также присудили Богдану Корпусову.

В парной дисциплине «Опен ката» третье место заняли Григорий Антипов и Степан Васильченко. Почетную бронзу получил и Владимир Канаков в категории «Танто рандори лайт». Кроме того, Григорий Павлов добился присвоения звания кандидата в мастера спорта по айкидо.

Ранее воспитанники спортшколы имени Горелова стали победителями и призерами первенства Московской области по айкидо. Юные химчане завоевали 5 медалей в трех возрастных категориях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.