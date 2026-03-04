с 1 по 3 марта 2026 года в городе Ханты-Мансийске состоялось Первенство России по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 18 лет. В соревнованиях приняли участие около восьмисот юниоров, представлявших 73 субъекта Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Целью турнира являлось определение кандидатов для включения в состав национальной сборной команды. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» городского округа Фрязино продемонстрировали высокий уровень мастерства, добившись значимых результатов в первый же соревновательный день.

В стартовый день первенства на татами вышли борцы весовых категорий 46 кг и 50 кг. Представители фрязинской школы успешно преодолели предварительные этапы и обеспечили себе участие в финальных схватках в обеих весовых категориях.

В весовой категории до 46 кг спортсмены Константин Резников и Арсен Осипян, одержав последовательные победы над всеми соперниками, встретились друг с другом в финале. Данный случай, когда два представителя одной спортивной школы разыгрывают золотую медаль национального первенства, является исключительным достижением.

В весовой категории до 50 кг уверенное выступление продемонстрировал Иван Дяконица. В ходе соревнований им были одержаны победы над представителями Кабардино-Балкарской Республики, городов Москвы, Тюмени и Тулы. В полуфинальной схватке И. Дяконица одержал убедительную победу над лидером весовой категории Амирханом Гадановым (КБР). В финальном поединке, несмотря на ведение в счете, спортсмен допустил ошибку, в результате чего уступил первое место представителю Сибирского федерального округа.

По итогам первого дня соревнований копилка сборной городского округа Фрязино пополнилась одной золотой и двумя серебряными медалями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.