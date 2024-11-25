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Спортсмены из Электростали завоевали три медали на межрегиональных соревнованиях по дзюдо

В Зеленограде состоялись межрегиональные соревнования по дзюдо «На призы Олимпийского чемпиона В. М. Невзорова», где спортсмены из Электростали завоевали три медали, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир привлек рекордное количество участников — 668 юношей и девушек 2008–2010 годов рождения из 38 регионов России. В некоторых весовых категориях число спортсменов достигало ста.

Спортсмены спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь» проявили стойкость в сложных условиях соревнований, продемонстрировав отличные навыки борьбы и достойные результаты.

Несмотря на очень большое количество участников и большую конкуренцию электростальским спортсменам удалось завоевать три медали.

В весовой категории до 70 кг победу одержала Полина Крюкова. Серебряную медаль в категории до 46 кг завоевал Курбан Ганиев, а бронзовой медали в весе до 90 кг удостоился Матвей Баранов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.