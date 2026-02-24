Спортсмены из Егорьевска завоевали медали на турнире в Мытищах

Соревнования по кендо прошли 21 февраля в городском округе Мытищи в рамках Патриаршего международного фестиваля боевых искусств. Спортсмены из Егорьевска завоевали золотые, серебряные и бронзовые награды и получили специальные призы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир организовали Всероссийская федерация кендо и Московское областное отделение кендо. Он прошел в рамках фестиваля, посвященного памяти равноапостольного Николая Японского. В соревнованиях участвовали спортсмены из Санкт-Петербурга, Ульяновска, Москвы, Тулы, Иваново, Нижнего Новгорода, Казани, Егорьевска и Электростали.

Золотые медали в возрастных категориях 11–14 и 15–17 лет завоевали егорьевцы Даниил Ворожейкин и Кирилл Данилов. Серебро получил Артем Гранков. Бронзовые награды привезли Андрей Бахтов и Никита Покушев, при этом Бахтов также удостоен приза «За боевой дух». Специальный кубок «Путь ученика» вручили Даниилу Ворожейкину.

«Для нас это соревнования межсезонные, сейчас мы готовимся к первенству ЦФО, которое пройдет в Туле с 1 по 3 мая. Работаем в этом направлении, чтобы наши ребята всегда были в форме, оттачивали навыки, исправляли ошибки», — поделился тренер егорьевской команды, педагог центра внешкольной работы Николай Ильин.

Он отметил, что основная задача команды — подойти к майскому старту в оптимальной форме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.