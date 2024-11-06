Спортсмены из Чехова успешно выступили на кроссе лыжников

На спортивной трассе Борисово в Чехове прошел кросс лыжников, который стал отличной возможностью для проверки физической подготовки спортсменов перед лыжными стартами. В этом году мероприятие прошло 5 ноября и собрало более 100 участников из Московской и Калужской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Воспитанники спортивной школы «Витязь» им. В.И. Васильева» также приняли активное участие в соревнованиях и продемонстрировали отличные результаты. В результате напряженной борьбы, спортсмены из Чехова заняли следующие призовые места: первое место завоевали Давид Крывой, Леонид Киселев и Варвара Хохлова, второе место заняла Полина Киселева. Каждый из победителей старался проявить лучшие свои качества и продемонстрировать навыки, которые были отработаны на тренировках под руководством опытного тренера Владимира Немурова.

Кросс стал прекрасной возможностью для спортсменов не только проверить свои силы, но и обменяться опытом с соперниками. Погода способствовала проведению соревнований, что добавило позитива к атмосфере события. Участники и зрители смогли насладиться зрелищными забегами, а также поддержать своих фаворитов. Такие мероприятия способствуют развитию лыжного спорта в регионе и привлечению молодежи к активным занятиям физической культурой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.