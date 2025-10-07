Спортсмены из Балашихи забрали золото на соревнованиях по универсальному бою

Спортсмены из Балашихи, занимающиеся в отделении «Универсальный бой» спортивной школы олимпийского резерва имени Ю. Е. Ляпкина, завоевали 3 первых места на ежегодных Всероссийских соревнованиях по универсальному бою в дисциплине «средства защиты», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Состязания были посвящены участникам специальной военной операции.

Победителями стали Александр Мрян, Елизавета Прохорова и Татьяна Трунева. Спортсмены занимаются под руководством тренера высшей категории Артема Трунева. Татьяна Трутнева так же является тренером-преподавателем по дзюдо.

В соревнованиях приняли участие более 50 команд из разных регионов Российской Федерации. По результатам состязаний определились спортсмены, которые примут участие в Чемпионате и Первенстве России 2026 года. Также участники могли выполнить норматив кандидатов в мастера спорта.

Соревнования входят в Единый календарный план министерства спорта России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.