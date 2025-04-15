Спортсмены Истры завоевали третье место на первенстве по баскетболу

Баскетболисты Истринской спортшколы им. Н. Л. Федорович завоевали третье место на первенстве Московской области. В первом круге команда обыграла все три команды соперников: из Реутова, Солнечногорска и Звенигорода, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во 2 круге истринские баскетболисты победили в матчах с командами из Электростали и Подольска, но проиграли баскетболистам из Балашихи.

В третьем круге победили соперников из Серпухова.

В полуфинале проиграли всего 3 очка команде из Дзержинска.

По итогам всех игр Артем Танюшин был отмечен как «лучший атакующий защитник».

«На счету Артема — 81 очко и 30 перехватов за три игры. Это отличный результат даже для взрослых баскетболистов. В целом, команда сыграла в этом сезоне очень хорошо. Да, в некоторых моментах уступили соперникам, но главное, что все ребята показали боевой настрой, волю к победе и сплоченность», — отметила тренер Танюшина Артема Мария Дмитриевна Пичушкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.