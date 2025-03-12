Спортсмены Истры завоевали призовые медали на соревнованиях по кекусинкай

Одно серебро и две бронзы завоевали спортсмены Истры на международных соревнованиях «Кубок наций» по кекусинкай, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Кубок наций» — крупнейшее международное событие, которое проводится второй год подряд. В этом году соревнования проходили в Москве, во Дворце Ирины Винер в Лужниках, и собрали свыше 2 тыс. участников. За звание сильнейшего боролись спортсмены из 26 стран и 41 региона России.

Надо отметить, что наших истринских ребят, которые тренируются в секции СФМ «ХАРС», пригласили на эти соревнования впервые. Это хороший знак — признание должной подготовки спортсменов, их достижений и побед на соревнованиях областного и регионального уровня.

Округ представляли 13 спортсменов:

Артем Заковинько, Денис Дементьев, Алексей Тверской, Арсений Щербаков, Алексей Рыбалко и Василиса Глухова дошли до 1/8;

Калачев Павел и Сияна Зиныч дошли до 1/4.

Ближе всех к заветной победе стал Илья Калачев. В своей возрастной категории он завоевал серебряную медаль.

Ярослава Полуэктова и Никита Якушев в своих категориях завоевали бронзу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Андрей Воробьев также сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.