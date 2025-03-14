Спортсмены Химок завоевали пять медалей в первом кубке Подмосковья по капоэйре

«Очень радостно получать новости о достижениях химкинских спортсменов. Каждое спортивное мероприятие направлено на популяризацию активного образа жизни и укрепление здоровья населения нашего городского округа, предоставляя возможности для участия и соперничества всех желающих», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Победительницей младшей группы стала Ксения Новикова. Среди взрослых участников Тимофей Тихонов выиграл серебро, как и Есения Росс в средней группе. Две бронзы — у Софии Рогозиной и Альбины Юскаевой.

«От всей души поздравляю ребят и наставников с достойными наградами. Желаю не останавливаться на достигнутом и непрерывно улучшать свои навыки», — сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

В Химках капоэйрой занимаются около 150 человек. Этот вид спорта сочетает в себе элементы акробатики и реального боя, позволяет развивать выносливость и реакцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.