Спортсмены Химок заняли призовые места на чемпионате по ракетлону

Воспитанники бадминтонного клуба городского округа Химки приняли участие в чемпионате России по ракетлону. Соревнований спортсмены завоевали медали всех трех категорий — золото, серебро и бронзу. Об этом сообщает администрация округа.

Участники боролись в нескольких возрастных категориях среди мужчин, женщин и детей. Так, первое место в мужском парном разряде завоевали Дмитрий Дубовенко и Сергей Серегин. Кроме того, Дмитрий стал обладателем серебра смешанной категории в паре с Татьяной Тихоновой. Также Мария Паламонова заняла третье место вместе с Валентиной Хлебутиной из города Жуковского.

«Считаю подобные достижения являются отличной мотивацией для дальнейших успехов у спортсменов. И хочу отметить, что в Химках популяризация спорта является одной из приоритетных задач. Создаются максимально комфортные условия для занятий, специалисты внедряют новые методики и технологии обучения, привлекаются талантливые тренеры и регулярно организовывают спортивные соревнования», — отметила лидер движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Чтобы занять призовые места спортсмены Химок проходили длительную подготовку — ракетлонисты регулярно тренировались в Центре ракеточных видов спорта «Space» и в академии Островского.

Ракетлон — спорт, в котором соперники соревнуются сразу в нескольких ракеточных видах спорта: настольном теннисе, бадминтоне, большом теннисе и сквоше. В России первые соревнования по ракетлону стали проводить с 2010 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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