Спортсмены Химок одержали победу в первом матче нового сезона ЮФЛ

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Химки» приняли участие в первом матче нового сезона юношеской футбольной лиги-центр — первенстве лучших футбольных школ Центрального федерального округа. Спортсмены успешно стартовали в соревнованиях: химчане 2009 года рождения обыграли соперника из Воронежа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытие Первенства ЦФО приурочено ко Дню рождения выдающегося игрока футбольного клуба ЦСКА и сборной команды России Игоря Акинфеева.

Спортсмены СШОР «Химки» 2009 и 2010 годов рождения сразились в стартовых матчах с воспитанниками футбольной академии «Факел» из Воронежа. Химчане 2009 года рождения обыграли соперника со счетом 4:0 — футболисты забили по два мяча в каждом из таймов. Матч спортсменов 2010 года рождения завершился ничьей — со счетом 1:1. Состязания проводятся под эгидой Российского Футбольного Союза.

«Мы гордимся нашими юными спортсменами. На своем опыте они показывают, как можно все успевать и добиваться высот в любых начинаниях: и в учебе, и в спорте», — поделился Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

С апреля по октябрь юные футболисты 2009 и 2010 годов рождения будут сражаться на полях с соперниками из четырнадцати регионов России, включая команды из Липецка, Тулы, Калуги, Твери, Воронежа, Ярославля, Костромы и других городов Центральной части страны. Все домашние матчи команды Химок проведут на стадионе спортивного комплекса «Новые Химки» по адресу: улица Машинцева, дом 2.

С расписанием ближайших матчей можно ознакомиться на официальном сайте ЮФЛ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.