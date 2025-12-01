Спортсмены Егорьевска выиграли первенство России по кендо

сегодня в 17:02

С 28 по 30 ноября в спортивной столице России городе Казани состоялся чемпионат и первенство России по кендо 2025 года. Соревнования охватили участников из 25 регионов страны, включая Подмосковье, Москву, Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Амурскую область, Калининград и другие. Юниорская сборная Московской области состояла из спортсменов Егорьевска и Электростали. Общими усилиями ребятам удалось взять командное золото, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Соревнования прошли в центре единоборств «АК БАРС», который встретил прекрасным залом мирового уровня с колоритом татарского гостеприимства и высоким уровнем организации соревнований. Все ребята испытали непередаваемые эмоции, им удалось справиться с волнением и выполнить установки тренерского штаба», — рассказывает тренер егорьевской команды Николай Ильин.

Воспитанники егорьевского центра внешкольной работы отличились и в личном Первенстве — Александр Ильин занял 3-е место, а Даниил Ворожейкин взял золото в возрастной категории 11-14 лет.

Все победители и призеры войдут в национальную сборную.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.