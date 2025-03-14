Спортсмены Дмитрова стали победителями и призерами первенства ЦФО по керлингу

В минувшие выходные в центре фигурного катания и керлинга города Дмитрова прошло первенство Центрального федерального округа по керлингу среди юниоров и юниорок до 22 лет. На соревнованиях собрались талантливые молодые спортсмены из Москвы, Московской области, Владимирской и Ярославской областей, чтобы побороться за звание лучших. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди юниорок первое место завоевала команда «Московская область-1», в состав которой вошли дмитровчанки: Олеся Ермишкина, Татьяна Рылова, Виктория Иванова, Ульяна Лец и Елизавета Чугуева.

Второе место заняла команда «Московская область-3», представленная воспитанницами спортивной школы олимпийского резерва Альберта Демченко: Евангелиной Володиной, Александрой Хлоповской, Милана Ямбулатовой и Анастасия Леушевой.

Среди юниоров победу одержала команда «Московская область-1», в которую вошли дмитровские спортсмены: Глеб Ямбулатов, Михаил Мельник, Матвей Семенов, Дмитрий Грецкий и Макар Жуков.

Третье место заняла команда «Московская область-2», также представленная дмитровскими керлингистами: Данилой Бобошко, Леонидом Фониным, Никитой Потаповым, Романом Груздевым и Кириллом Козиным.

«Победы наших юных керлингистов на первенстве Центрального федерального округа — это результат слаженной работы тренеров, родителей и, конечно, самих спортсменов. Поздравляю всех участников и желаю им дальнейших успехов в спортивной карьере!» — сказал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.