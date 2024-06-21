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Спортсмены Чехова завоевали призы на фестивале по легкой атлетике среди инвалидов

В Подольске прошел областной фестиваль среди инвалидов по легкой атлетике. Спортсмены из городского округа Чехов выступили в дисциплине «спорт глухих» и завоевали призовые места, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из 14 муниципалитетов Подмосковья.

Все призеры были награждены грамотами министра спорта Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.