Спортсмены Балашихи завоевали медали на чемпионате России по плаванию

В Саранске прошел чемпионат России на короткой воде по спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по дисциплине «Плавание», на котором воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» из Балашихи неоднократно поднимались на пьедестал почета. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях в составе сборной Московской области приняли участие следующие спортсмены спортивной школы городского округа Балашиха: Галич Анастасия, Любцева Ксения, Крылова Ульяна, Лаврентьева Таисия, Никитин Владимир, Занин Иван, Кузьменко Вадим.

Метеоровцы улучшили свои личные результаты и остановились в шаге от пьедестала в личных дистанциях, однако удостоились чести представлять Московскую область в эстафетах, где заняли призовые места:

4×100 м вольный стиль, женщины: Любцева Ксения, Крылова Ульяна и Лаврентьева Таисия заняли 2 место;

4×100 м вольный стиль, мужчины: Кузьменко Вадим и Занин Иван заняли 3 место;

4×100 м комбинированная эстафета: Крылова Ульяна и Любцева Ксения заняли 2 место.

В мужской комбинированной эстафете 4×100 м принимали участие Кузьменко Вадим и Занин Иван, где заняли 2 место.

Помимо этого, Любцева Ксения и Лаврентьева Таисия выполнили норматив для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России».

Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» основана в 2004 году. Здесь проводятся занятия по футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу, волейболу глухих, мини — футболу, настольному теннису, баскетболу, боксу, греко-римской борьбе, фитнесу, йоге и современным танцам. СШОР «Метеор» уже несколько лет входит в ТОП-5 лучших спортивных школ Московской области. Управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха поставлена задача развивать достигнутые успехи. Спортивная школа участвует сразу в нескольких партийных и губернаторских проектах. Среди них: «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион», «Поддержка членов семей СВО».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.