Спортсмены Балашихи победили на Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе

В Балашихе прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Они состоялись в универсальном спортивном комплексе «Метеор» имени Елены Донской, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для участия в соревнованиях приехали юные борцы из Нижегородской, Владимирской, Ярославской, Рязанской, Московской, Кировской областей, а также из Москвы, Мурманска, Перми, Челябинска, Тулы и Краснодарского края.

Представительство Московской области было особенно значимым. Участников соревнований, тренеров и зрителей приветствовали ветераны Вооруженных сил России — полковники в отставке Алексей Дедов и Эдуард Гончаров, которые принимали участие в боевых действиях Советской и Российской армий в различных горячих точках. Они напутствовали юных атлетов, объяснив им, насколько важно быть не только развитыми физически, но и воспитывать в себе патриотизм, самоотверженность, готовность в любой момент встать на защиту своей Родины.

С приветственным словом к спортсменам обратился президент Федерации борьбы Московской области Армен Григорян, который подчеркнул значимость этих соревнований, а также пожелал спортсменам воли к победе и красивой борьбы.

Воспитанники СШОР «Метеор», отличившиеся высоким упорством и профессионализмом, в итоге принесли в копилку школы следующие медали: Саргис Хачатрян и Артем Глушенков — золото, Семен Романов — серебро, Илья Овчинников — бронза.

Подробную информацию по занятиям и футболу можно получить на официальном сайте спортивной школы олимпийского резерва «Метеор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.