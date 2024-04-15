Спортсменки Подмосковья завоевали четыре медали на первенстве России по боксу

Четыре медали завоевали подмосковные спортсменки на первенстве России по боксу среди девушек 15-16 лет. В копилке команды региона три «золота» и одна «бронза», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотые медали соревнований завоевали Ксения Вишневская из Королева (весовая категория 48 кг), Ксения Андреева из Чехова (весовая категория 52 кг) и Анна Меечко из Ногинска (весовая категория 66 кг). Обладательницей бронзовой награды стала Ксения Егоркина из Клина (весовая категория 70 кг).

По итогам турнира сборная Московской области вошла в пятерку лучших команд страны.

Национальное первенство прошло с 6 по 13 апреля в городе Осташков (Тверская область), в нем приняли участие 223 спортсменки из 72 регионов.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.