Спортсменки Подмосковья взяли золото и серебро международного турнира
Фото - © Федерация спортивной борьбы России
Представительницы Подмосковья в составе сборной России завоевали золотую и серебряную награды на международных соревнованиях по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Маргарита Салназарян заняла первое место в весовой категории до 65 кг. В финальной схватке подмосковная спортсменка одолела соперницу из Монголии Нархаджид Нямсурен. Бронзовая медаль на счету Одгерел Эрдене-Очир, также выступающей за сборную Монголии.
В весовой категории до 68 кг вице-чемпионкой турнира стала еще одна представительница Московской области Лилиана Казьмина. Во встрече за золото она уступила спортсменке из сборной Индии Сришти Сришти. Почетное третье место заняла россиянка Ксения Самуйлова.
XI традиционные международные соревнования по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева проходили с 7 по 10 марта в городе Якутск. В турнире приняли участие свыше 200 борцов из 15 регионов России и 8 зарубежных стран. Мероприятие проводилось в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.