Спортсменки Подмосковья взяли золото и серебро международного турнира

​Представительницы Подмосковья в составе сборной России завоевали золотую и серебряную награды на международных соревнованиях по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Маргарита Салназарян заняла первое место в весовой категории до 65 кг. В финальной схватке подмосковная спортсменка одолела соперницу из Монголии Нархаджид Нямсурен. Бронзовая медаль на счету Одгерел Эрдене-Очир, также выступающей за сборную Монголии.

​В весовой категории до 68 кг вице-чемпионкой турнира стала еще одна представительница Московской области Лилиана Казьмина. Во встрече за золото она уступила спортсменке из сборной Индии Сришти Сришти. Почетное третье место заняла россиянка Ксения Самуйлова.

​XI традиционные международные соревнования по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева проходили с 7 по 10 марта в городе Якутск. В турнире приняли участие свыше 200 борцов из 15 регионов России и 8 зарубежных стран. Мероприятие проводилось в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.